Sam Bennett - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Bennett devance Van Aert au sprint à Riom, Teuns reste en jaune - Cyclisme - 11/06/2019 L'Irlandais Sam Bennett a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre le Puy en Velay et Riom (177 km) au terme d'un sprint massif où il a devancé Wout van Aert et Davide Ballerini. En plus de Van Aert, trois autres belges sont parvenus à se placer dans le top 10: Edward Theuns (5e), Jens Debusschere (8e) et Bjorg Lambrecht (10e).