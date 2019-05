Benedetti inaugure son palmarès, Polanc nouveau leader du Giro

Cesare Benedetti a remporté la 12e étape du Giro, la première au profil montagneux. L'Italien de Bora-Hansgrohe s'est montré le plus rapide d'un groupe de cinq coureurs, rescapé d'une grande échappée.



Le maillot rose change d'épaule mais il reste au sein de la formation UAE Team Emirates. Jan Polanc succède à Valerio Conti en tête du classement général. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) et Jan Bakelants (Sunweb) s'étaient glissés dans le bon coup mais ils n'ont pas été en mesure de suivre les plus costauds dans l'ascension du col de Montoso.



Benedetti n'avait pas encore levé les bras dans sa carrière. Il inaugure son palmarès de bien belle manière avec ce bouquet au Tour d'Italie. Il signe le troisième succès pour son équipe depuis le départ, après les deux sprints victorieux de l'Allemand Pascal Ackermann.

Les premières escarmouches entre les favoris se sont produites dans la principale ascension du jour, Montoso, la première classée en première catégorie de ce Giro.

Le Colombien Miguel Angel Lopez (3e du Giro 2018) puis l'Espagnol Mikel Landa sont passés à l'attaque dans la montée, à 37 kilomètres de l'arrivée. Ils ont pris une trentaine de secondes à leurs rivaux directs au classement.

L'Italien Vincenzo Nibali est apparu très à l'aise, tout comme le Polonais Rafal Majka. En revanche, le Slovène Primoz Roglic s'est retrouvé vite esseulé.

Polanc, un Slovène de 27 ans qui compte à son palmarès deux étapes du Giro, à chaque fois en montagne, a endossé pour la première fois le maillot rose.

Vendredi, le Giro arrive en haute montagne, près de la frontière française. La 13e étape, longue de 196 kilomètres, se conclut par la ascension jusqu'au lago Serru, au-dessus de Ceresole Reale (nord-ouest), une montée de 20,3 kilomètres jusqu'à 2247 mètres.