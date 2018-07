Ben Hermans, toujours leader: "ce ne fut pas une journée tranquille"

Ben Hermans a conservé sa position de leader au Tour d'Autriche à l'issue de la 4ème étape mardi disputée, en montagne, entre Kitzbühel et Prägraten sur 143 km.

"Ce ne fut pas une journée tranquille. La course fut intense pour former l'échappée", a reconnu cependant le coureur de Israël Academy sur Directvelo. "Au sommet du col de première catégorie, un groupe dangereux est sorti. J'ai décidé de faire le bond moi-même. Ensuite, trois bons coureurs sont ressortis. Mohoric, Van Zyl, Cummings ne sont pas des amateurs mais cette échappée n'était pas dangereuse. Donc, cela nous convenait parfaitement. Par contre, certaines équipes comme Astana n'ont pas apprécié et ont bouché le trou, en imprimant un rythme impressionnant. Le peloton était étiré pendant une bonne partie de la journée."