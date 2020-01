Ben Hermans au Tour Down Under avec Israel Start-Up Nation

Ben Hermans entamera son année au Tour Down Under en Australie avec son équipe Israël Start-Up Nation, a communiqué la formation israélienne vendredi à l'aube de sa première saison en WorldTour.

La première sortie d'Israël Start-Up Nation est fixée au 19 janvier au Critérium disputé en prélude du Tour Down Under (du 21 au 26 janvier) avec, déjà Ben Hermans, dans l'effectif, ainsi que le sprinter allemand André Greipel de retour ensuite sur sa course favorite où il compte 18 victoires d'étape.

Greipel sera conduit au sprint par son compatriote Rick Zabel, le Canadien Guillaume Boivin, le Britannique Alex Dowsett et l'Israélien Omer Goldstein. Israël Start-Up Nation compte aussi jouer un rôle au classement général et ce sera avec Ben Hermans qui pourra compter sur le soutien du grimpeur canadien James Piccoli.

Ben Hermans, 33 ans, a rejoint la formation israélienne en 2018 en provenance de BMC. Il compte 15 victoires à son palmarès. Tom Van Asbroeck et Jenthe Biermans sont les deux autres Belges de l'équipe Israël Start-up Nation.