Ben Hermans accroche le Tour d'Autriche à son palmarès

Ben Hermans (Israel Cycling Academy) a remporté le classement général du Tour d'Autriche. Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), déjà vainqueur de deux étapes, s'est encore imposé à Wels lors du dernier jour de course.



Notre compatriote s'était emparé du maillot de leader après son succès au sommet du Kitzbüheler Horn, lundi dernier. Il a défendu son bien jusqu'à ce dimanche. Il s'impose devant l'Autrichien Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida) et l'Italien Dario Cataldo (Astana).



Visconti, 35 ans, a devancé au sprint ses quatre compagnons d'échappée au sprint. C'est le 31e succès de sa carrière. Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a pris la deuxième place et le Néerlandais Nick van der Lijke (Roompot), 3e, complète le podium du jour. Wout Van Aert (Verandas Willems Crelan) termine 6e de cette dernière étape remportant le sprint du peloton.



Ben Hermans, 32 ans, a fini dans le peloton à 49 secondes pour conserver son mince avantage, 18 secondes, sur l'Autrichien Hermann Pernsteiner (Bahrain Merida).



Ben Hermans décroche son 10e succès professionnel, sa deuxième course à étape après le Tour d'Oman 2017. C'est le troisième coureur belge à remporter le Tour d'Autriche après Stijn Devolder en 2007 et Frank Vandenbroucke en 1996.