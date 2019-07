Bauhaus remporte le critérium d'avant-course à l'Adriatica Ionica Race

Phil Bauhaus endossera le maillot de leader jeudi lors de la première étape de l'Adriatica Ionica Race (Ita/2.1). Le coureur allemand de l'équipe Bahrain-Merida a en effet remporté le critérium au programme mercredi. Celui-ci ne compte pas pour le classement final de l'épreuve.

Les coureurs engagés dans cette course a étapes de quatre jours dans le nord-est de l'Italie devaient parcourir plusieurs fois le circuit local de Mestre (2,7 km). Le peloton a évité les efforts intenses sous la chaleur accablante et a tranquillement attendu les derniers kilomètres pour se disputer la victoire au sprint. Phil Bauhaus s'est alors montré le plus rapide en devançant notamment Alvaro Hodeg.

La course en tant que telle débutera jeudi entre Venise et Grado sur un parcours plat de 189 km. Cette deuxième édition de l'Adriatica Ionica Race présentera vendredi l'étape-reine avec une arrivée au sommet des 'Tre Cime di Lavaredo'. Une étape où les deux Belges Remco Evenepoel et Ben Hermans devront se montrer pour entretenir leurs ambitions de victoire finale.

Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert et Mark Cavendish auront également l'occasion de s'illustrer sur les autres étapes.