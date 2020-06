Bart Wellens directeur sportif de l'équipe de cyclocross Tormans

Bart Wellens a été nommé jeudi directeur sportif de l'équipe Tormans, la formation de cyclocross de Circus-Wanty Gobert.

Bart Wellens, 41 ans, a été double champion du monde en 2003 et 2004. Il a également remporté la Coupe du Monde, le Superprestige et le Trophée Gazet van Antwerpen, devenu aujourd'hui Trophée AP Assurances. Il est ensuite devenu directeur sportif notamment chez 777 et Corendon-Circus. "Le Campinois apportera son expérience dans le développement de la nouvelle structure UCI de cyclo-cross, managée par Jean-François Bourlart en parallèle de l'UCI Pro Team Circus-Wanty Gobert-Tormans", a indiqué le communiqué de l'équipe.