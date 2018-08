Bahrain-Merida avec Nibali et les frères Izagirre au départ de la Vuelta

Bahrain-Merida présentera une équipe au mélange d'expérience et de jeunesse au départ de la 73e édition du Tour d'Espagne, samedi à Malaga. La formation, qui a dévoilé le nom de ses 8 coureurs lundi, comptera sur Vincenzo Nibali, vainqueur en 2010, et sur les frères Gorka et Ion Izagirre.

Nibali, qui portera le dossard N.1 en l'absence de Chris Froome, a déjà annoncé ne pas vouloir viser le général, se concentrant uniquement sur les victoires d'étape. L'Italien de 33 ans, victime d'une lésion vertébrale au Tour de France, est en phase de reprise.

Les frères Gorka et Ion Izagirre, à l'aise quand la route s'élève, pourront aussi tenter leur chance. Ion Izagirre disputera la première Vuelta de sa carrière. "Je vise un classement général. Pour y parvenir, j'ai reconnu plusieurs étapes, essentiellement dans le nord du pays. Le contre-la-montre de 40 kilomètres pourrait constituer un avantage pour moi", a-t-il déclaré.

L'équipe pourra compter sur le vétéran italien Franco Pellizotti, qui débute son 19e grand tour à 40 ans. A côté de l'expérimenté Pellizotti, le manager général Brent Copeland a choisi de faire confiance aux jeunes Ivan Garcia Cortina, 22 ans, ainsi qu'à Mark Padun, 22 ans, et Hermann Pernsteiner, qui feront leur début dans un grand tour.

La Vuelta débutera samedi par un prologue de 8 kilomètres à Malaga et se ponctuera, après 3.255 km de course, à Madrid le 16 septembre.

Sélection : Vincenzo Nibali (Ita), Franco Pellizotti (Ita), Ion Izagirre (Esp), Gorka Izagirre (Esp), Ivan Garcia Cortina (Esp), Luka Pibernik (Slo), Hermann Pernsteiner (Aut) et Mark Padun (Ukr)