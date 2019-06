Axel Merckx : "La Colombie, la nation cycliste du futur"

En s'imposant sur le Tour de Suisse, Egan Bernal s'affirme comme l'un des prétendants à la victoire au prochain Tour de France. "S'il gagne, il confirmera ce que je pense depuis un petit temps : la Colombie est la nation cycliste du futur. Dans quelques années, ils seront numéro un au classement UCI", affirme le manager de la formation Hagens Berman - Axeon Axel Merckx, qui reviendra en Belgique la semaine prochaine pour le départ du Tour de France pour célébrer les cinquante ans de la première victoire de son papa Eddy sur le Grande Boucle.

Le Belge est impressionné par le profil du coureur du Team Ineos. "Ce garçon a des facultés de récupération hors du commun. Il était déjà exceptionnel au Tour de l'Avenir en 2017 et au Tour de Californie en 2018. Il continue de progresser. Il faudra voir comment ils vont se coordonner avec Geraint Thomas mais il est le favori."

La Colombie a toujours eu une tradition de grands grimpeurs (Luis Alberto Herrera, Fabio Parra, ...). Et ce n'est pas près de s'arrêter. Sergio Higuita éclate au plus haut niveau et a pris la deuxième place du Tour de Californie pour sa première course World Tour avec Education First. "La relève arrive déjà de plus en plus vite. C'est la conséquence des exploits de Nairo Quintana et d'Egan Bernal. La Colombie adore le vélo. L'engouement populaire lors du Tour de Colombie en février est du niveau du Tour de France", assure-t-il.



Prochain nom : Andres Camilo Ardila



Autre exemple. Après Cayetano Sarmiento en 2009 et de Carlos Betancur en 2010, la Colombie vient d'empocher son troisième succès au Giro Espoirs grâce à Andres Camilo Ardila.