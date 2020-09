Avec Sylvain Moniquet, Lotto-Soudal recrute un nouveau jeune coureur wallon

Sylvain Moniquet va signer son premier contrat professionnel chez Lotto-Soudal. L'Andennais ne fait pas les choses à moitié puisqu'il passe de l'équipe Continentale de Groupama-FDJ à une formation World Tour. Un double pas en avant.



En juillet dernier, Lotto-Soudal a également accordé sa confiance à Sébastien Grignard, issu de son équipe U23.

John Lelangue nous avait confirmé cette arrivée entre les lignes il y a quelques jours. "Si vous regardez mon recrutement depuis que je suis arrivé et vous savez bien que je cherche à construire une équipe et un groupe pour les courses à étapes dans les prochaines années".



Jeune, Belge et grimpeur talentueux, Sylvain Moniquet coche toutes les cases pour plaire à l'équipe de Lelangue.



Formé chez Ago-Aqua Service, puis chez Wallonie-Bruxelles, Moniquet a confirmé son potentiel dans cette année tronquée. Il est actuellement leader sur la très difficile et relevée Ronde de l'Isard.