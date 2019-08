"Avec Degenkolb et Gilbert, nous avons transféré deux champions", se réjouit Marc Sergeant

Milan - San Remo 2015 : Victoire de John Degenkolb - Milan - Sanremo 2015 - 22/03/2015 John Degenkolb (Giant-Alpecin) a remporté la 106e édition de Milan-Sanremo. L'Allemand a réglé un petit groupe d'une trentaine de coureurs sur la Via Roma. Il devance Alexander Kristoff (Katusha), le vainqueur sortant, et Michael Matthews (Orica). Philippe Gilbert a chuté dans la descente du Poggio. Il y a un an, Degenkolb avait crevé au pied du Poggio et avait vu s'envoler ses rêves de succès. Il a pris une éclatante revanche cette année. L'Allemand a attendu patiemment son heure dans la roue de Kristoff. Malgré un énorme travail de Paolini, le Norvégien, archi-favori, s'est retrouvé un peu tôt dans le vent. Il a dû lancer son sprint de loin et il s'est fait déborder par le coureur de Gera. Le vainqueur 2014 doit se contenter de la deuxième place. Michael Matthews (Orica-GreenEdge), Peter Sagan (Tinkoff-Saxo) et Niccolo Bonifazio (Lampre) complètent le top 5. Pour la première fois depuis cinq ans, Fabian Cancellara, 7e, (Trek) ne monte pas sur le podium.