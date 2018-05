"Aujourd'hui, Philippe Gilbert est désavantagé par le peloton"

Marc Madiot est une des grandes gueules du peloton cycliste. Persuadé, par exemple, que Chris Froome devrait rester chez lui suite à l’affaire de son contrôle antidopage, l’ancien double vainqueur de Paris-Roubaix, âgé aujourd’hui de 59 ans, a également un avis tranché sur la robotisation du cyclisme actuel.

"Je pars du principe que les assistances techniques apportées aux coureurs se font au détriment de la qualité de base du coureur. Philippe Gilbert ou Jacky Durand ont, ou avaient, un sens de la course que d’autres n’ont pas. Si on donne les moyens via des oreillettes ou des compteurs aux plus faibles de compenser, on met tout le monde au même niveau et ce n’est pas bien je trouve. Je suis d’accord pour qu’on s’entraine avec des capteurs ou autres, mais pas en course. Il faut redonner de la spontanéité et de l’initiative aux coureurs. Aujourd’hui, Philippe Gilbert est désavantagé dans le peloton par rapport aux qualités qu’il possède", précise Marc Madiot à Eurosport.

Et le dirigeant FDJ, formation où Gilbert a effectué ses débuts professionnels, de se baser sur un exemple concret : "Au Giro l’an passé, durant la fameuse étape de l’Etna, il n’y a pas de spectateur et seulement une moto de la course bien garée sur le côté. Des coureurs sont parvenus à aller se taper dans la moto car ils regardaient les compteurs. Quand on me demande si je voudrais être coureur aujourd’hui, je dis non. Va-t-on finir par modéliser les courses ? C’est déjà le cas à mes yeux."

Grand fan de Gilbert, Madiot le comparait en 2011 à Lionel Messi : "Gilbert, c'est comme un Messi en football. Il a des yeux dans le dos. Il maîtrise, puis il fait un effort, court, intense, et élevé. Derrière, il a une grande connaissance du peloton et il utilise à 1 000 % ses équipiers. Chez nous, il savait déjà le faire. C'est un winner, un tueur, qui veut lever les bras."