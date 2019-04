Au moins une dizaine de favoris pour Paris-Roubaix

Le vainqueur sortant Peter Sagan n'a pas changé... A la question 'à quel type de course vous vous attendez?', il répond avec sa désinvolture habituelle. "Je ne m'attends à rien de particulier pour cette course. Je suis un habitué de Paris-Roubaix, je connais. Il n'y a rien de bien neuf. Je veux juste faire de mon mieux et on verra en course ce qu'il se passera. C'est mieux de ne penser à rien avant la course, la seule chose que je peux vous dire c'est que ce Paris-Roubaix sera très difficile avec une bonne météo mais du vent de face. Encore une fois personne ne sait comment ça va se passer", explique Peter Sagan.

Wout VAN AERT, la meilleure chance belge ?

Le cyclocross-man Wout Van Aert fait partie de la longue liste des favoris. C'est peut-être la meilleure carte belge. Son compatriote Sep Vanmarcke en est en tout cas persuadé et le pointe comme le meilleur belge. Van Aert est populaire au niveau des médias, à tel point qu'il n'est pas arrivé jusqu'à notre micro. Mais en conférence de presse cette semaine après sa reconnaissance il expliquait ceci : "Rouler de nouveau sur la piste était vraiment amusant. C'était un bon rafraîchissement de faire la reconnaissance. Je suis encore assez nouveau à Roubaix. L'année dernière, j'ai reconnu le parcours deux fois et j'ai disputé la course (13e). Ça ne fait jamais de mal de passer ces secteurs à nouveau et de mettre leur succession en mémoire. Et oui, j'ai été surpris. En réalité, ils sont encore pires que dans mon souvenir, surtout le Bois de Wallers et le Carrefour de l'Arbre. Ils ont 'rafraîchi' le bois, je n'en ai pas remarqué grand-chose de toute façon".

"Je commence sans stress. C'est aussi la course qui devrait me convenir le mieux, c'est une course spéciale, unique car il y a tant de secteurs pavés. Il n'y a pas d'autre course dans l'année à laquelle vous pouvez la comparer. Ça va encore être une vraie épreuve. Ma forme est encore bonne, je me suis remis assez rapidement du Ronde et j'ai l'impression que je n'ai pas encore régressé. J'aimerais réaliser une performance de haut niveau lors de ma dernière course de pavés. Je disputerai encore l'Amstel, mais Roubaix est la dernière course de pavés".