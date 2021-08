Astana continue un an de plus au sein du peloton, Vinokourov reprend le pouvoir

L'équipe Astana est assurée de poursuivre une saison de plus au sein du peloton cycliste, a confirmé la formation kazakhe du WorldTour dans un communiqué lundi.

"Les actionnaires de l'équipe kazakhe ont confirmé qu'ils continuent comme propriétaires de l'équipe et comme partenaire principal pour la prochaine saison", explique-t-on alors que la confiance est maintenue en Alexandre Vinokourov, responsable encore de l'équipe pour 2022 qui saluera une 17e année de présence d'Astana au sein du peloton.

Alexandre Vinokourov avait été écarté des opérations sportives il y a deux mois "pour des raisons personnelles" contestées par l'ancien coureur, et avait été privé de Tour de France. "Alexandre fait toujours partie de l'équipe, mais il ne sera pas en charge des opérations sportives de l'équipe pour le moment et occupera un autre rôle", avait déclare Yana Seel, la directrice générale d'Astana-Premier Tech,

Astana n'a récolté que dix victoires cette saison dont six dans des championnats nationaux. L'Espagnol Luis Leon Sanchez gagné la Classique Ordiziako, le Kazakh Alexey Lutsenko s'est offert une étape du Critérium du Dauphiné et Astana a gagné deux étapes du Tour du pays Basque avec Ion Izagirre et Alex Aranburu, 2e lui de la première étape de la Vuelta samedi à Burgos, battu seulement dans ce contre-la-montre par le Slovène Primoz Roglic.

Alexandre Vinokourov est à l'origine de la fondation de l'équipe Astana en 2006. Il en était devenu le manager après sa carrière de coureur, mais ses prérogatives avaient été réduites cette saison avec l'arrivée du co-sponsor canadien Premier Tech et d'une nouvelle équipe dirigeante menée par Yana Seel, une administrative kazakhe installée en Belgique.

L'avenir d'Astana avait été remis en question après le retrait précisément de Premier Tech à l'issue de cette saison.