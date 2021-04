Arrivée triomphale pour Deceuninck Quick-Step au pays Basque avec Honoré et Cerny

On attendait une arrivée groupée sur la 5e étape du Tour du Basque, la plus abordable de cette 60e édition, mais l’équipe Deceuninck Quick-Step est venue déjouer les plans des très rares sprinteurs présents au départ. Le Danois Mikkel Frölich Honoré s’est en effet imposé lors d’une arrivée à deux avec son équipier tchèque Josef Cerny au bout des 160 km qui reliaient Hondarribia et Ondarroa.

Parti en compagnie d’Ide Schelling, Andrey Amador et Andreas Leknessund (tous lâchés sur la dernière des 3 ascensions de 3e catégorie au programme), le duo Deceuninck Quick-Step a brillamment résisté au retour du peloton et décramponné son dernier adversaire, le Français Julien Bernard, à 5 km de l’arrivée. Les deux hommes sont ensuite arrivés côte à côte pour signer la 15e victoire de la saison de l’équipe Belge, la 2e pour Honoré qui avait déjà levé les bras cette année à la Semaine Internationale Coppi et Bartali.

Le calme a en revanche régné dans le peloton des favoris où seul le duo Astana Fraile – Aranburu a tenté de s’échapper. En vain. Avant la dernière étape, Brandon McNulty reste en tête du général devant Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Samedi, la 6e et dernière étape verra les coureurs se bagarrer entre Ondarroa et la traditionnelle arrivée à Arrate. Le menu prévoit beaucoup de spectacle avec 7 ascensions dont 3 de première catégorie.