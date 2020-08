Arnaud Démare s'est surpris: "Gagner devant Gilbert, c'est admirable"

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté mercredi à Erezée la 41e édition du Tour de Wallonie. Il a émaillé son succès final d'une grande régularité ponctuée par deux victoires et une 2e place aux étapes. Le sprinter français est confiant pour son championnat national où il briguera, dimanche, un 3e titre. Il sera absent du Tour de France mais il disputera le Giro.

Arnaud Démare l'avoue volontiers: son succès final au Tour de Wallonie et sa victoire dans l'étape-reine de mercredi sont une belle surprise personnelle. Le Français a montré qu'il était un fidèle du podium wallon dès son succès dans la 2e étape, lundi à Wavre.

"Je me suis surpris, c'est vrai, mais j'ai de très bonnes jambes, il faut le souligner", a commenté Démare. "Ce n'est pas mon premier classement général gagnant: j'ai gagné à Dunkerque, au Poitou-Charentes, à l'Eurométropole Tour, en Picardie. Je ne suis donc pas parti perdant mercredi. Mais gagner au Tour de Wallonie, sur un parcours difficile, je n'y aurais pas cru à fond. Je remercie mon équipe pour l'énorme travail accompli pour me replacer après la dernière bosse à 8 kilomètres. Ce fut dur de battre Gilbert mais gagner devant lui, c'est toujours admirable. J'ai passé un super Tour, avec un collectif solide depuis le Tour de Burgos, après un énorme travail pendant le confinement. »

Le prochain objectif de Démare est le maillot bleu-blanc-rouge qu'il tentera de revêtir pour la 3e fois dimanche à Grand-Champ, en Bretagne. "Gagner en Belgique la semaine précédant notre championnat national m'avait réussi en 2014 et 2017, après mes succès à Hal-Ingooigem. Dimanche, toutefois, l'homme à battre sera Julian Alaphilippe. D'ici-là, je vais me reposer, récupérer et savourer mon succès en Wallonie."

Arnaud Démare a choisi de ne pas disputer le Tour de France et d'opter plutôt pour le Tour d'Italie. "Le profil du Tour est très dur, pas pour moi cette année. Mais j'y reviendrai. Après les championnats de France, je disputerai le Tour du Poitou-Charentes et le Tour du Luxembourg avant de me lancer dans le Giro."