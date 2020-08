Arnaud Démare : "Conserver le maillot jaune mercredi sera dur"

Vainqueur de la 2e étape du Tour de Wallonie, lundi à Wavre, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est classé 2e, mardi à Visé de la 3e étape, derrière l’Irlandais Sam Bennett. Le sprinter français a dépossédé l’Australien Caleb Ewan du maillot jaune au terme de la première étape au profil accidenté de la course wallonne dont le dernier volet sera très ardennais mercredi entre Blegny et Erezée. Il s’agira de la plus longue étape avec ses 199,4 km au compteur ;

"Je pense que garder le maillot jaune mercredi sera dur", a expliqué le Français. "Mais j’avoue que ce maillot ne compense pas ma 2e place car ma priorité était la victoire à Visé. La présence de Sam Bennett dans le final de mardi était une surprise, lui qui n’était pas là dans la finale de lundi, au terme d’une étape plus facile."

Démare se voyait donc, et il l’avait sous-entendu la veille, s’imposer à Visé. "Je pensais que l’arrivée en faux-plat montant était plus en ma faveur mais Bennett était le plus fort."

Arnaud Démare est en forme et sa prestation au Tour de Wallonie le rassure dans l’optique des championnats de France. "Le parcours breton, initialement prévu à Plumelec, a été déplacé à Grand-Champ et il sera moins dur. Et gagner la semaine des championnats de France m’a toujours réussi. J’ai été titré en 2014 et 2017 après des succès à Halle-Ingooigem. Par contre, je ne participerai pas au Tour de France et c’est programmé sur le long terme. Le Tour de cette année est très dur avec des difficultés pendant trois semaines. Je n’ai donc pas de regret et j’y reviendrai. Je sais que j’aurai mes chances l’année prochaine, d’autant plus si ça part de Brest. Mon équipe visera le classement général de cette année avec Thibaut Pinot."

Le sprinter français disputera, après les championnats nationaux, le Tour du Poitou-Charentes et le Tour du Luxembourg avant de disputer le Giro d’Italia.