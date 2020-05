Armstrong : "J'ai commencé à me doper à 21 ans... J'ai repris de l'EPO après mon cancer"

Pour Pierre Ballester, co-auteur de l’enquête LA Confidentiel publiée en 2004, et qui tendait à prouver que le coureur américain s’était dopé, ce retour médiatique du coureur texan n’a qu’un but, faire le buzz. " Un documentaire diffusé par ESPN ce n’est pas France 3 Aquitaine. Il sait qu’il y aura une immense caisse de résonance. Il jette quelques mies de pain pour faire le buzz. Pour réapparaître. Ce n’est pas du tout une forme de repentance. C’est surtout une manière d’entretenir une forme de gloriole et de reconnaissance. C’est tout ".

Lance Armstrong a livré " sa " vérité, dans la première partie du documentaire "30 for 30" diffusé sur la chaîne américaine ESPN. La star avoue avoir commencé à se doper à 21 ans, il parle de l’EPO comme produit dopant sûr et il se demande si les hormones de croissance n’ont pas joué sur le développement de son cancer. Il est également revenu sur les maltraitances de son père adoptif. Des confessions assumées , mais sans aucune volonté de repentance.

Mais contrairement à de nombreux coureurs, qui ont clamé s'être dopés à leur insu, le Texan a toujours su ce qu’il prenait comme produits illicites. " J’ai toujours demandé ce qu’on me donnait. J’ai toujours su ce qu’il y avait dans les injections et c’est toujours moi qui ai pris la décision. Personne ne m’a jamais dit " Ne pose pas de question, on te donne ça et c’est tout ". Je n’aurais jamais accepté ça. Je me suis renseigné, c’était une démarche de ma part", insiste-t-il.

"I don't know the answer to that." —Lance Armstrong when asked if he thought he got cancer because of doping pic.twitter.com/Fo3YnIJtow

En 1996 on lui découvre un cancer des testicules. Les médecins lui donnent 25% de chance de survie. Il mène son combat contre la maladie comme si c’était une course à gagner à tout prix. A l’époque il prenait de l’EPO et des hormones de croissance. Son cancer pourrait être lié au dopage. "Je n’ai pas la réponse. Mais je ne dirais pas non. Ce que je peux dire, c’est que la seule fois de ma carrière où j’ai pris des hormones de croissance c’était en 1996. Les hormones accéléraient le développement des bonnes choses (ndlr ; Masse musculaire, résistance, etc.) donc je suppose qu’elles augmentaient le développement des mauvaises choses aussi liées à mon cancer. Donc, dans un coin de ma tête, je me pose encore la question", déclare Lance Armstrong.

When asked if was hard to take EPO after facing death, Lance Armstrong had a simple answer: "No." pic.twitter.com/BQnqbo9AVS

Pas de révélations fracassantes

Pour Pierre Ballester le plus intéressant reste à venir. " Honnêtement on attend le tome 3. Ce n’est pas celui-ci qui m’intéresse le plus. Moi j’attends impatiemment le tome 3. Il n’a toujours pas tout dit. Peut-être que ça viendra. On attend qu’il nous parle de toutes les complicités dont il a bénéficié pendant une décennie. Notamment à l’UCI avec son ancien Président feu Hein Verbruggen qui était très proche de Armstrong ".

Le journaliste français espère d’autres révélations mettant en cause des médecins et des laboratoires antidopage. " Il achetait le silence de nombreuses personnes. Il donnait de l’argent à des labos pour disait-il favoriser la lutte contre le dopage. C’est à mourir de rire rétrospectivement. Tout le monde a laissé faire. De nombreuses personnes sont responsables de cette passivité dont a bénéficié Lance Armstrong et les médias aussi ont une responsabilité dans cette affaire".

Une star déchue " difficile à détester "

Huit ans après avoir été suspendu à vie et dépossédé de ses 7 victoires sur le tour de France, et malgré le fait qu’il a été établi qu’il était à la tête du "système de dopage le plus sophistiqué, le plus professionnel et le plus efficace de l’histoire du sport", le Texan reste une personnalité qui ne laisse personne indifférent, à commencer par Pierre Ballester. Il a passé des années à enquêter pour prouver que Lance Armstrong était un imposteur. " Il a un mental en métal. C’est quelqu’un d’extrêmement intelligent. Rusé. Inattaquable. Comment peut-on attaquer un homme qui a vaincu un cancer et qui a une association qui lutte contre cette terrible maladie ? Il est très fort. Il a toujours été très fort. Même moi je ne suis jamais arrivé à le détester et pourtant ma conception du sport est très loin de la sienne".

La suite des révélations de Lance Armstrong sur ESPN ce sera dimanche prochain. Il sera question de sa deuxième partie de carrière et sa domination sur le Tour de France… En revanche pour savoir comment, le septuple vainqueur déchu du Tour de France a passé une décennie au-dessus des lois, on devra, comme l’a dit Pierre Ballester, attendre le tome 3 qui ne verra peut-être jamais le jour.