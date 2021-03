Après "une semaine parfaite", Mathieu van der Poel aborde Milan-Sanremo en forme

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) revient sur sa semaine en Italie avec satisfaction après deux victoires d'étape à Tirreno-Adriatico, épreuve remportée finalement par Tadej Pogacar devant Wout van Aert. "Je suis venu ici pour gagner une étape et j'en ai gagné deux", a-t-il déclaré après coup. "Évidemment, je suis très heureux de cela."

"J'ai eu une semaine parfaite et j'ai la bonne forme pour Milan-Sanremo", a déclaré le Néerlandais lors de l'interview flash après le contre-la-montre final.

Van der Poel est également revenu sur son solo de dimanche, après lequel il est resté allongé sur le sol pendant plusieurs minutes. "Je pense que tout le monde a vu que je suis allé très loin dans cette étape. Mais de toute façon, à la fin, on se souvient de cette deuxième victoire et j'en suis très heureux. Dans l'étape de lundi et le contre-la-montre d'aujourd'hui, j'ai pris les choses un peu plus à l'aise et j'ai pu récupérer un peu."

►►► À lire aussi : "Une semaine fantastique" pour Wout van Aert, déjà concentré sur les classiques

Ce n'est certainement pas une mauvaise chose en vue de la Primavera de samedi. "Milan-Sanremo est une course très différente de cette course ou des étapes que j'ai gagnées ici", a déclaré Van der Poel. "Tactiquement, on ne peut pas en tirer beaucoup d'enseignements. C'est une course totalement différente. D'abord, c'est une course très longue et ensuite il y a aussi ces deux montées à la fin. Je dois la considérer comme une nouvelle course", a ajouté le champion des Pays-Bas qui sera parmi les tout grands favoris samedi.