Après sa superbe semaine au Pays basque, Vansevenant peut rêver de J.O

"Ce n’est que lorsque j’ai vu les résultats de la soirée que j’ai réalisé avec quels coureurs je combattais. Lors de la dernière étape, je me sentais bien. Mes jambes encore meilleures que le premier jour. Cela veut dire que je récupère bien", s’est réjoui le fils de Wim Vansevenant dans les colonnes du Nieuwsblad

Course après course, semaine après semaine, Mauri Vansevenant confirme que les bons résultats du début de saison n’étaient pas un feu de paille. Le jeune Belge de 21 ans vient en effet de conclure le très exigeant Tour du Pays basque à la 11e place du général à 3 : 11 du dominateur Primoz Roglic mais derrière une belle brochette de coureurs déjà capables de terminer dans le top 5 d’un Grand Tour ( Pogacar, A. Yates, Valverde, Chaves, Landa, Bilbao )

Huitième du général au Tour de la Provence, 3e au Trofeo Laigueglia, 1er du GP Industrie et Artigianato devant Mollema, Landa et Quintana, 7e du général à la Semaine Internationale Coppi et Bartali. Mauri Vansevenant a solidement planté les bases d’une excellente saison qui réserve encore de bonnes surprises.

Il a des chances de faire partie des 3 coureurs qui entoureront van Aert et Evenepoel aux J.O

Le jeune néo-pro (NDLR : il avait commencé sa carrière en août dernier) a désormais mis le cap sur les Classiques Ardennaises avec une participation prévue à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne. Cette même Flèche où il s’était illustré l’an dernier avant de chuter à quelques kilomètres du dernier passage sur le Mur de Huy.

"Je serai là pour aider Julian Alaphilippe", a-t-il annoncé. On ne serait toutefois pas étonné de voir son coup de pédale chaloupé (et sans doute énergivore ?) lors des moments clés de ces deux courses.

Il n’y aura pas de Liège-Bastogne-Liège pour lui cette année mais bien le Tour de Romandie. Une nouvelle épreuve où il pourra se tester en montagne et notamment sur des cols plus longs que ceux affrontés aux Pays basque.

Un bon résultat augmenterait d’ailleurs ses chances de participer à ses premiers Jeux Olympiques. "Il fait partie de la liste de 10 coureurs qui ont des chances d’être parmi les 3 coureurs qui entoureront deux leaders Wout van Aert et Remco Evenepoel", a déclaré le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout au Nieuwsblad.