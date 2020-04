Après le Ronde, le Tour de Suisse va avoir sa version virtuelle, avant l'Amstel Gold Race?

Le Tour des Flandres cycliste virtuel a opposé dimanche treize coureurs professionnels, installés chez eux sur des rouleaux, parcourir les 32,5 derniers kilomètres du "Ronde". La victoire est revenue au champion olympique Greg Van Avermaet. L'événement a été suivi dans le milieu avec intérêt. Le Tour de Suisse avait fait savoir dès le 27 mars qu'il comptait organiser une épreuve similaire du 22 au 26 avril, le "Digital Swiss 5". Du côté de l'Amstel Gold Race on semble moins enthousiaste.

Le projet du Tour de Suisse consiste en une série de cinq courses individuelles d'une heure chacune sur des vélos d'entraînement connectés à une plate-forme (Rouvy) qui emprunte des routes figurant sur le parcours du Tour de Suisse. Treize équipes de trois coureurs devraient y prendre part. Comme pour le "Ronde", la télévision (suisse RTS) retransmettra l'événement en direct.

Le directeur de l'Amstel Gold Race, Leo van Vliet a "aimé regarder" le Tour des Flandres digital. L'ancien vainqueur de Gand-Wevelgem a ajouté : "je pense que les coureurs ont aussi apprécié. Mais bien sûr, vous n'avez pas l'impression d'être au Tour des Flandres."

Le directeur de la course de la seule classique néerlandaise du WorldTour a déclaré qu'il discuterait lundi de l'initiative de ses collègues flamands avec sa propre équipe organisatrice. "Le Tour des Flandres y travaillait depuis très longtemps. Nous avons également eu des contacts avec eux à ce sujet. Mais il faut quelque chose pour que cela se produise et en Flandre, c'est bien sûr le sport populaire numéro 1".

Pour l'Amstel Gold Race, qui aurait dû avoir lieu dans deux semaines, Van Vliet a reconnu que la télévision publique néerlandaise NOS et lui-même avaient prévu des choses particulières. "Mais il ne faut pas faire des choses qui ont déjà été pensées", estime-t-il. Il exclut pour l'instant une variante du Tour de Flandre numérique.

Van Vliet connaît bien cette façon virtuelle de faire du vélo sur rouleaux. "Je le fais parfois en hiver et c'est amusant de le faire de manière récréative". Pour les courses, il mentionne quelques objections. "Et si les coureurs utilisent des systèmes différents et qui peuvent être manipulés ? Comment allez-vous contrôler cela ? "