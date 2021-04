Après le report de Paris-Roubaix, van Aert participera à la Flèche Brabançonne pour la première fois

Après l’annonce du report de Paris-Roubaix du 11 avril au 3 octobre, Wout van Aert a adapté son programme et prendra le départ de la Flèche Brabançonne le 14 avril et de l’Amstel Gold Race le 18 avril. Le coureur de Jumbo-Visma l’a confirmé jeudi.

"J’ai longtemps espéré que Paris-Roubaix se déroule la semaine après le Tour des Flandres", a déclaré Van Aert. "C’est dommage d’apprendre la nouvelle maintenant et je suis évidemment déçu. J’aurais aimé rouler cette course mais je vais rapidement me concentrer sur le Tour des Flandres. Ce sera très calme après le 'Ronde' et cela me fait penser à l’année dernière. Roubaix doit se rouler après le Tour des Flandres et pas en octobre."

Le Sportif de l’Année 2020 a donc dû adapter son programme après le report de la "reine des classiques". "Je participerai à la Flèche Brabançonne et à l’Amstel Gold Race. Je n’ai jamais participé à la Flèche, au contraire de l’Amstel. J’avais prévu de prendre une pause après Paris-Roubaix mais son report ouvre la porte à d’autres courses", a conclu Van Aert.

