Après le goût de la poussière, Philippe Gilbert va découvrir sur ce Paris-Roubaix "collection automne-hiver" celui de la boue!

Jeudi midi. À la sortie de la Drève des Boules d’Hérin, le long de la Forêt domaniale de Raismes coupée en deux à cet endroit par la Départementale 40. Nous sommes à Wallers, petite commune des Hauts-de-France qui doit sa réputation mondiale en partie au tournage du film " Germinal " au début des années 90 mais aussi et surtout… à la classique cycliste Paris-Roubaix ! Depuis 1968, cette fameuse drève proposée aux organisateurs par le regretté coureur-mineur Jean Stablinski et sous laquelle se trouvent toujours de nombreuses galeries de la Fosse d’Arenberg exploitée jusqu’en 1989 par la Compagnie des mines d’Anzin, rebaptisée par les amateurs de vélo la Trouée ou la Tranchée d’Arenberg, sert de décor une fois par an à l’Enfer du Nord. 2300 mètres de pavés irréguliers. L’un des secteurs les plus difficiles des trente au menu des coureurs.

Alors, les fans de cyclisme ne s’y trompent. Ils sont des dizaines à se poster au bout de la Trouée trois jours avant la course. Ils attendent leurs champions, en pleine " reco ". La tradition est immuable. Ni l’annulation de l’épreuve en 2020, ni son report en 2021, n’y ont changé quelque chose. Philippe et Willy sont belges. Ils habitent juste de l’autre côté de la frontière, à Brunehaut, dans le Tournaisis. " Ça fait du bien de revenir à la Forêt d’Arenberg, de revoir les coureurs de tout près et de retrouver cette ambiance si particulière des courses de vélo. On a vu passer Sonny Colbrelli, Peter Sagan, Jasper Stuyven ! Paris-Roubaix est unique et son ambiance nous manquait. C’est un peu comme… une drogue ! C’est mythique et nous sommes donc heureux de son retour ", nous explique Philippe, avec une pointe d’accent ch’ti. A côté de lui, son copain Willy est tout aussi joyeux : " Tous les ans, je viens en vélo voir les recos. J’habite à 18 kilomètres d’ici, c’est tout près ! En 2019, j’étais venu avec ma femme et on a eu la chance de pouvoir faire des photos avec Philippe Gilbert qui allait gagner la course trois jours plus tard ! " C’était le 14 avril 2019. Il y aura exactement 903 jours ce dimanche !

Philippe Gilbert justement. Le voici à son tour, avec ses équipiers, sur les pavés de la Tranchée. Un peu plus loin, garée sur le bas-côté, le bus de l’équipe Lotto-Soudal. Après la douche, le Liégeois vient livrer ses impressions aux nombreux journalistes présents (eux aussi apprécient cette tradition des reconnaissances du jeudi !). " C’est pareil tous les ans. Plusieurs jeunes coureurs nous ont accompagnés pendant notre entraînement et il y avait pas mal de gens sur le bord des routes. Ce sont de bons moments ! "

Et si nous nous réjouissons tous, Philippe Gilbert le premier, de l’organisation de ce Paris-Roubaix " collection automne-hiver ", nous sommes aussi un peu " perturbés ", il faut bien l’avouer ! " L’ambiance des classiques nous manquait. Mais ici, c’est particulier ", insiste Phil. " La course se retrouve seule au milieu du calendrier. Cette année, elle ne fait pas partie d’une série de classiques. On sort des championnats du monde, une épreuve totalement différente, et on se retrouve d’un coup dans un Paris-Roubaix au milieu de nulle part ! C’est un peu bizarre, oui. La grande différence, c’est qu’il n’y pas la montée en pression habituelle, aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. "

Pas de quoi déstabiliser celui qui s’élancera avec le dossard numéro 1 dans le dos pour ce qui sera sa dernière course de l’année. Sur des pavés annoncés boueux et glissants, dans la pluie et le vent. Une météo attendue depuis vingt ans ! " Je n’arrive pas à imaginer comment on fera dimanche sans tomber ou sans mettre pied à terre ! ", ironise Gilbert qui avoue avec humour " connaître le goût de la poussière en bouche mais pas encore celui de la boue ! ".