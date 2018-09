Après la Brussels Classic, Ackermann devance Demare au GP de Fourmies

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), 24 ans, a remporté la 86e édition du GP Fourmies cycliste (1.HC) dimanche, au terme des 205 kilomètres dont le départ était donné et l'arrivée jugée à Fourmies dans les Hauts de France. Le champion d'Allemagne s'est montré le plus rapide dans le sprint massif devant le Français Arnaud Démare (FDJ-Groupama). Le Colombien Alvaro Hodeg (Quick Step-Floors) s'est classé troisième. Samedi, Ackermann s'était également révélé le plus fort de la Brussels Cycling Classic. En France, il a remporté sa huitième victoire de la saison et de sa carrière. Plus tôt cette saison, il a remporté des bouquets lors de la dernière étape du Tour de Romandie, dans une étape du Dauphiné, dans le championnat d'Allemagne, dans la Prudential Ride London Surrey Classic, dans deux étapes du Tour de Pologne et dans la Brussels Cycling Classic.

Tom Dernies, le Kazzach Dmitriy Gruzdev, les Français Jérémy Cornu et Romain Le Roux et le Néerlandais Floris Gerts, ont rapidement choisi de prendre les devants. Kevin Deltombe et le Letton Gatis Smukulis sont ensuite partis en contre-attaque. Après 40 kilomètres de course, le groupe de tête comprenait sept coureurs. Mais Smukulis a finalement lâché prise.

Le groupe de tête de six a bordé avec une avance de 3 minutes les 5 tours du circuit local de 11 kilomètres. Kevin Deltombe a également dû jeter l'éponge et a disparu du groupe de tête à 44 kilomètres de l'arrivée. Le peloton a augmenté la vitesse et avec trois tours à parcourir, l'avance des cinq leaders a été réduite à une demi-minute.

Un peu plus loin, tout était à refaire après un regroupement, même si Floris Gerts a essayé de résister. Le signal était donné aux Français Benoit Cosnefroy, Axel Journiaux et David Gaudu de tenter leur chance avant d'entamer dans la dernière boucle.

David Gaudu a accéléré encore une fois et est parti seul à l'attaque. A 6 kilomètres, son effort était réduit à néant.

Dans le sprint du peloton qui a suivi, l'Allemand Pascal Ackermann a été le plus rapide. Ce faisant, il succède à Nacer Bouhanni au palmarès. La dernière victoire belge dans cette course d'une journée dans le Nord de la France date de 2014, lorsque Jonas Van Genechten avait devancé tout le monde.