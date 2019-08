Appollonio, de retour 4 ans de suspension, s'impose au Portugal

A peine rentré d'une suspension de quatre ans pour dopage à l'EPO, Davide Appollonio (Amore & Vita-Prodir), 30 ans, a remporté jeudi la première étape du Tour du Portugal (2.1).

Quatre coureurs ont animé cette étape au parcours accidenté de 174 kilomètres entre Miranda do Corvo et Leiria. Mathias Reutimann (Swiss Racing Academy), Peio Goikoetxea (Fundacion Euskadi), David Ribeiro (LA Aluminios) et Gaspar Gonçalves (Miranda-Mortagua) ont compté dix minutes d'avance au sommet de la grosse difficulté, la Serra da Lousa (km 40). Le quatuor ne possédait plus que deux minutes à 25 km de l'arrivée quand Ribeiro a lâché prise, suivi par Goikoetxea. Les deux derniers rescapés ont été repris peu après la banderole des trois derniers kilomètres. A ce moment-là, on a enregistré une chute dans laquelle figurait Samuel José Caldeira (W52-FC Porto), le leader de l'épreuve après sa victoire dans le prologue.

Parti de l'arrière, Appollonio a réglé le sprint du peloton devant le Portugais Daniel Mestre (W52-FC Porto) et son compatriote Matteo Malucelli (Caja Rural-Seguros RGA).

Appollonio a roulé pour Sky, Ag2r La Mondiale et Androni Giocattoli quand il a été contrôlé positif à l'EPO hors compétition en juin 2015. En avril 2016, il a été suspendu quatre ans. Le Tour du Portugal est sa première course depuis la fin de sa sanction.

Malgré sa chute, Caldeira conserve la tête du général et prendra le départ de l'étape de vendredi (198 km entre Marinha Grande et Loures) avec le maillot de leader.