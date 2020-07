Anthony Turgis prolonge son contrat avec Total Direct Energie

Le cycliste français Anthony Turgis a prolongé de deux ans son contrat avec Total Direct Energie, a annoncé l'équipe du WorldTour dimanche.

Turgis, 26 ans, est désormais lié jusqu'en 2022 à la formation qu'il a rejointe l'an passé en provenance de Cofidis.

Turgis avait remporté en 2019 le Grand Prix de la Marseillaise et Paris-Chauny. "Je me suis très vite senti à l'aise dans l'équipe et cela m'a aidé a faire une bonne première saison", a déclaré Turgis. "Le staff et moi, nous entretenons une relation de confiance, il n'y avait donc pas de raison pour que je parte."