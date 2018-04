Ans candidat pour accueillir le Tour en 2020 ou 2021

Après 27 ans de bons et loyaux service, Ans n'aura plus le privilège d'héberger l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Mais la commune veut continuer à associer son image à celle du cyclisme.



Le départ de la Flèche Wallonne aura lieu un an sur deux dans la périphérie liégeoise. "Une belle reconnaissance par rapport à notre savoir faire", glisse Grégory Philippin.



Et cette expertise le Bourgmestre de Ans compte encore l'exploiter : il veut recevoir le Tour de France et a déjà noué des contacts dans ce sens avec ASO. "Nous avons déjà accueilli un passage du Tour de France à Ans. Et nous verrons bien, demain, après demain ou dans les années suivantes, s'il est possible d'accueillir un départ ou une arrivée à Ans. On peut rêver."



Ce projet pourrait se greffer à la volonté de Liège de recevoir la Grande Boucle en 2020 ou 2021.