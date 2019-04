Annemiek van Vleuten remporte la 3e édition Liège-Bastogne-Liège féminin

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a remporté dimanche la 3e édition de Liège-Bastogne-Liège féminin. Récente deuxième de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne, elle a mis à profit la côte de La Redoute pour s'isoler en tête. Elle s'est imposée en solitaire à Liège devant ses Floortje Mackaij (Sunweb) et Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg).

La course des dames, disputée entre Bastogne et Liège sur 138,5 kilomètres, a été durcie par les conditions météo et de nombreuses concurrentes ont progressivement perdu le contact avec le peloton principal dont le rythme était très élevé.

Deux coureuses, Leah Kirchmann (Sunweb Ladies) et Maria Novolodkaya (Cogeas-Mettler) sont sorties du groupe après le passage des deux premières difficultés du jour, la Côte de Wanne (km 55) et la Côte de Brule (km 64,5). Le duo a été récupéré par le peloton après La Redoute, juste avant une attaque de van Vleuten, 2e de la récente Flèche Wallonne, contrée par la tenante du titre néerlandaise Anna van der Breggen (Boels-Dolmans).

Cette réaction a provoqué la constitution, à moins de 30 kilomètres du but, d'un groupe de neuf coureuses en chasse derrière van Vleuten. Le groupe de chasse était constitué de van der Breggen, Annika Langvad (Boels-Dolmans), Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), Katarzyna Niewiadoma (Canyon), Soraya Paladin (Alé Cipollini), Cecilie Uttrup Ludwig (Bigla), Maria Novolodskaya (Cogeas-Mettler-Look), Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg).

Au sommet de la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté à 15 kilomètres de Liège, van Vleuten comptait 1:15 d'avance sur un trio composé de Deignan, Langvad et Elisa Longo-Borghini (Trek-Segafredo).

La Néerlandaise, 3e l'an dernier, récente 2e de la Flèche Wallonne et de l'Amstel Gold Race 2019, lauréate du Giro 2018 et double championne du monde du contre-la-montre en 2017 et 2018, a tenu bon et s'est imposée en solitaire au Boulevard d'Avroy à Liège. Elle y a succédé à sa compatriote Anna van der Breggen, lauréate des deux premières éditions de la course. Van Vleuten a devancé dimanche à Liège ses deux compatriotes Floortje Mackaij, 2e à 1:39, et Demi Vollering, qui a réglé le sprint d'un groupe d'une dizaine de poursuivantes à 1:43.