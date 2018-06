Annelies Dom championne de Belgique chez les Dames

Annelies Dom (Lotto Soudal) est devenue championne de Belgique de cyclisme à Binche dimanche. La cycliste de Lotto Soudal s'est montrée la plus solide au terme des 103,2 km sur ce parcours rendu sélectif par les nombreux faux plats montants et quelques secteurs pavés.

Elle s'est imposée dans un sprint à quatre devant son équipière Valerie Demey, la championne du monde de cyclocross Sanne Cant et Sofie De Vuyst. Celle-ci a été victime d'une défaillance mécanique lors du sprint est n'a pas pu jouer pleinement ses cartes.

Les quatre cyclistes se sont isolées à l'avant à 15 kilomètres du but et ont résisté au retour du peloton grâce à une collaboration parfaite.

Dom succède à Jolien D'Hoore, lauréate à Anvers l'an dernier, et neuvième à l'arrivée ce dimanche.

"Ce n'était pas facile de combiner études et course. J'avais un programme chargé. J'ai examen lundi, mardi, mercredi et jeudi. Je suis contente d'avoir misé sur ces championnats de Belgique. Je pense que j'ai fait le bon choix", a-t-elle réagi à notre micro.