Anna Van der Breggen réussit la passe de 4 au sommet du Mur

Anna Van der Breggen (Boels-Dolmans) a remporté la Flèche Wallonne pour la quatrième année consécutive. La Néerlandaise s'est imposée devant la Sud Africaine Ashleigh Moolman (Cervélo-Bigla) et l'Américaine Megan Guarnier (Boels-Dolmans). Kelly Van den Steen (Lotto-Soudal) s'est classée 25e et première belge.



Déjà lauréate des Strade Bianche et du Tour des Flandres, Van de Breggen poursuit son impressionnante moisson en ce printemps 2018.



Guarnier, Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), Janneke Ensing (Ale Cipolini) et Pauline Ferrand-Prevot (Canyon-Sram) se sont glissées dans l'échappée et ont abordé la dernière ascension du Mur en tête. Mais avec une marge très faible. La championne olympique de Rio, qui fête ses 28 ans ce mercredi, s'est une nouvelle fois montrée la plus forte au bout du chemin des chapelles. Elle a placé son accélération à une centaine de mètres de la ligne pour aller chercher la victoire.