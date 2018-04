Anna van der Breggen ajoute le Tour des Flandres féminin à son palmarès

La Néerlandaise Anna van der Breggen a dominé le Tour des Flandres féminin dimanche en arrivant en solitaire sur la ligne d'arrivée d'Audenarde au bout de 150 km de course. La leader de l'équipe Boels-Dolman s'est échappée à plus de 25 km de l'arrivée grâce à une belle action dans le Kruisberg.

Le podium est d'ailleurs complètement néerlandais avec la deuxième place d'Amy Pieters (Boels-Dolman) et la troisième place d'Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott)

La course a été marquée par une grosse chute à 60 km de l'arrivée qui a impliqué une cinquantaine de cyclistes dont la lauréate du Ronde 2017, Coryn Rivera.

C'est la première victoire dans le Tour des Flandres pour van der Breggen qui avait déjà empoché les Strade Bianche début mars. L'an dernier, la Néerlandaise avait réussi le triplé Amstel Gold Race - Flèche Wallonne - Liège-Bastogne-Liège et remporté le Tour d'Italie. Son palmarès renseigne également un titre olympique (2016), deux autres victoires sur la Flèche Walonne (2015 et 2016) et un autre succès sur le Giro féminin (2015).