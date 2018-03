André Greipel opéré dimanche soir à la clavicule

Victime d'une chute dans la Primavera samedi, l'Allemand André Greipel a été opéré dimanche soir à la clavicule gauche, a expliqué son équipe Lotto Soudal lundi.

André Greipel avait chuté dans la descente du Poggio et doit faire une croix sur les prochaines courses. Le sprinter allemand a été opéré à Herentals par le Dr Toon Claes d'une fracture complexe nécessitant la pose d'une plaque et de dix vis.

"La clavicule était cassée en plusieurs morceaux", a expliqué André Greipel. "Je sentais bien que ma clavicule était cassée et les radios passées à Nice l'ont bien confirmé. Je dois laisser le vélo de côté ces prochaines semaines et suivant la douleur ensuite je pourrai reprendre sur les rouleaux. Je dois prendre mon mal en patience, aucune course n'est prévue dans les prochaines semaines."

Lotto Soudal n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.