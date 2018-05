André Greipel double la mise à Knokke dans la 2ème étape du Tour de Belgique

André Greipel (Lotto Soudal) s'est imposé en force jeudi dans le 2e étape du Baloise Belgium Tour (2.HC) disputée entre Lochristi et Knokke. Déjà vainqueur mercredi à Buggenhout, l'Allemand a conforté son maillot bleu de leader à la veille du contre-la-montre individuel à Bornem. A Knokke, Greipel a sprinté avec la roue arrière presqu'à plat.

André Greipel a signé jeudi à la côte son 4e succès de rang en deux semaines, après ses deux victoires aux 4 Jours de Dunkerque. Il a également conquis sa 6e victoire de la saison, si on ajoute ses deux premiers bouquets en janvier au Tour Down Under. Le sprinter de Lotto-Soudal a, du même coup, engrangé son 10e succès au Tour de Belgique. Le record de victoires appartient à Tom Boonen, qui s'était, de plus imposé, au classement final en 2005.

"Je ne suis pas encore prêt d'arrêter le cyclisme et je n'ai pas besoin d'égaler ce record cette semaine", a indiqué Greipel. "J'espère simplement pouvoir encore gagner au Baloise Belgium Tour. Et puis, Tom Boonen est un grand Monsieur et approcher son record est déjà bien. Il a gagné une fois le Tour de Belgique, mais je pense que ce sera difficile pour moi. Je donnerai en tout cas mon maximum ce vendredi dans le contre-la-montre, un exercice que je n'aime pas. Je préfère considérer la course jour après jour."

Le train Lotto Soudal a encore fonctionné parfaitement jeudi pour propulser Greipel en haut du podium. "De Buyst et Sieberg m'ont placé dans le bon timing", a-t-il précisé. "Le sprint n'a pas été facile, avec les derniers 50 mètres en montée. De plus, ma roue arrière avait perdu beaucoup de pression depuis le dernier virage où j'avais un peu dérapé à cause d'une crevaison lente. Je n'avais clairement plus assez d'air dans le boyau mais j'ai quand même pu aller au bout du sprint, en force, in extremis. Je ne cache pas qu'il ne fut pas facile de rester dans la roue de De Buyst, mon dernier pilote. Je pense que mon sprint de Knokke est mon premier sprint victorieux avec un pneu presque plat. Je remercie mon équipe pour tout le travail accompli. Tout le monde suit Marcel Sieberg qui prend toujours les bonnes décisions. C'est toujours bien de pouvoir terminer avec une victoire, même si j'avoue ne pas encore être à 100% de ma condition. Mais j'ai de la fraîcheur après mes 7 semaines sans compétition."