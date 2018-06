Andersen gagne la 6e étape en Suisse, Monfort 4e, Porte reste en tête

Le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb) a remporté une grosse étape de montagne au Tour de Suisse (WorldTour), la 6e au programme, disputée sur 186 km entre Fiesch et Gommiswald, jeudi avec un final en montée sur 3 kilomètres et une dénivellation de 180m. Maxime Monfort (Lotto-Soudal) a été virtuel leader jusqu'à moins de dix kilomètres de l'arrivée, mais l'Australien Richie Porte (BMC), en patron, conserve la tête au classement général.

Soren Kragh Andersen, 23 ans, pour sa première victoire en WorldTour et le 3e succès de sa carrière, l'a emporté devant l'Australien Nathan Haas (Katusha), 2e à 10 secondes. Maxime Monfort a pris la 4e place à 25 secondes. Richie Porte, 6e, à l'attaque dans la dernière montée, conforte son avance en tête au classement général.

L'étape a vu rapidement 16 coureurs prendre part à une échappée avec, côté belge, Sep Vanmarcke, Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo), Iljo Keisse (Quick-Step Floors) et Maxime Monfort (Lotto Soudal). Monfort, 27e à 2:31. de Richie Porte au général, était le mieux classé des 16 fuyards, rejoint ensuite par Tim Declercq (Quick-Step Floors). L'écart n'aura jamais dépassé les 3 minutes 30.

Le Furkapass (hors-catégorie) et surtout le Klausen-Pass (long de 25 km) à 60 bornes de l'arrivée ont participé à l'écrèmage du jour avant la descente vers l'arrivée. Au sommet du Klausen-Pass, l'Estonien Rain Taaramae (Direct Energie) est passé en tête avec une cinquantaine de secondes d'avance sur six coureurs, dont Maxime Monfort, virtuel leader jusqu'à moins de dix kilomètres de l'arrivée. Sep Vanmarcke figurait toujours dans un groupe de 4 coureurs en poursuite. BMC devait rouler, trois minutes plus loin, pour défendre le maillot de leader de Richie Porte. L'Australien s'est même permis d'attaquer dans la dernière montée pour rattraper certains des fuyards et terminer 6e.

La 7e étape, montagneuse aussi, conduira le peloton de Eschenbach/Atzmännig à Arosa sur 170,5km. Le Tour de Suisse s'achève dimanche par un contre-la-montre individuel de 34 kilomètres à Bellinzona.