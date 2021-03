Amy Pieters s’impose à la Nokere Koerse Dames, Lotte Kopecky 4e

Une fois l’échappée "matinale" reprise, Grace Brown se lance à l’offensive. La gagnante de la dernière Flèche brabançonne, démarre à 40 kilomètres de la ligne et est accompagnée par Lisa Klein et Amy Pieters (SD Worx). Le trio se détache mais l’écart ne dépasse jamais la minute. A 12 kilomètres de la ligne, la marge n’est plus que de 20 secondes.



Le peloton est réduit, les trois jeunes/ filles collaborent bien et sont de solides rouleuses. Elles conservent assez d’avance pour se disputer la victoire sur les pavés du Nokereberg.



Amy Pieters, ancienne championne d’Europe, est la plus rapide et s’impose. Elle offre déjà à sa formation son cinquième bouquet de la saison. Lotte Kopecky, 4e, décroche une nouvelle place d’honneur, devant Lorena Wiebes (Team DSM) et Jolien D’hoore (SD Worx) .