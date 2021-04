Amstel Gold Race: Wout Van Aert, "Roglic et moi allons démarrer la course sur le même pied"

Wout van Aert roulera sa dernière classique printanière de la saison sur l'Amstel Gold Race (WorldTour) dimanche. Sur les terres de son équipe Jumbo-Visma, Van Aert débutera la course avec des ambitions. "Je veux terminer mon printemps en beauté", a-t-il déclaré mercredi après la Flèche Brabançonne.

Sur les routes néerlandaises, Van Aert pourra compter sur des équipiers de luxe avec notamment Primoz Roglic et Jonas Vingegaard qui viennent de décrocher les deux premières places du Tour du Pays basque.

"Je pense que les jambes sont encore bonnes", a précisé le Sportif de l'Année. "Je me suis encore battu pour la victoire sur la Flèche Brabançonne mais le sprint ne m'a pas souri. Pidcock était plus fort, il faut le reconnaître. Dimanche, j'aurai mes équipiers qui ont fait le Tour du Pays basque à mes côtés. Nous allons prendre le départ avec une solide équipe et j'ai hâte d'y être."

"Primoz et moi allons démarrer la course sur le même pied", a ajouté 'WVA'. "La tactique parle d'elle-même. Normalement, je suis plus rapide au sprint (rires) et il peut tenir toute la course. Nous nous complétons bien. Je prendrai le départ de l'Amstel avec de l'ambition. Je veux terminer mon printemps en beauté. Mais il y a un beau plateau et beaucoup de garçons qui sont très forts. Je suis certain que ceux qui ont roulé dans le final sur la Flèche Brabançonne le feront aussi dimanche. Je suis en tout cas très motivé."