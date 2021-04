Amstel Gold Race: Gérard Bulens, "Si Roglic a toujours les mêmes jambes, il sera "Primoz" !" (PODCAST)

Qui va gagner l'édition 2021 de l'"Amstel Gold Race" ce dimanche 18 avril ? C'est une des questions posées, comme de coutume, dans notre Podcast "On connait nos Classiques", à Laurent Bruwier, Gérard Bulens et Samuel Grulois. Analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast, mais voici quelques extraits choisis de ce 8e. épisode !

"Je pense que c'est le prono le plus difficile" nous explique Laurent Bruwier. "Parce qu'on en vient à cette course un peu hybride qui va ressembler à un championnat du monde. Comment réagir du côté de chez Jumbo Visma si on arrive à mettre Jonas Vingegaard dans l'échappée ? On sait que c'est Wout Van Aert et Primoz Roglic qui seront protégés. Mais le coureur danois a quand même une carte à jouer. Je ne sais pas du tout... Franchement, si je dois vous donner le prono le plus facile, c'est de dire Roglic. Il sort du Tour du Pays Basque en grande forme. Mais j'ai noté aussi d'autres coureurs dans les bons coups. Je vais sans doute brûler la politesse à Sam parce qu'il va souvent chercher ses favoris dans cette équipe là. C'est David Gaudu, de l'équipe Groupama-FDJ... L'autre coup de coeur, c'est de voir le petit, le petit parce qu'il est jeune, Mauri Vansevenant de la Deceuninck-Quick Step.

Je dirais qu'avec la manière dont il a gagné le Tour du Pays Basque, si Roglic a toujours les mêmes jambes après une semaine, il sera "Primoz" !

"Ça, c'est indiscutable" s'esclaffe Gérard Bulens. "Mais en dehors de ça, il est dans la liste "Réserve", donc, sera t il là? Si on ne se débarrasse pas de d'Alex Aranburu, je le vois bien gagner..."

"Il y a une équipe dont je n'ai jamais été grand fan, mais qui me semble très solide sur une course comme celle ci d'usure. C'est l'équipe Astana". se lance Samuel Grulois. "Avec un Jakob Fuglsang, qui semble enfin arriver à un niveau digne de son nom et de son palmarès. Avec un Alexey Lutsenko qui, sur un circuit comme celui là, se sentira sans doute à l'aise. Donc, si je dois chercher et j'aime bien jouer la surprise, je verrais bien un de ces coureurs là s'illustrer."

"Et, si je mets une deuxième équipe en avant, mais qui la est un petit peu moins surprise, parce que sur la largeur, c'est vraiment costaud et intéressant. C'est l'équipe Ineos. Avec Thomas Pidcock. Avec Michal Kwiatkowski, qui a gagné en 2015. Avec Richard Carapaz qui sort d'un bon Pays Basque et qui n'a pas peur des courses comme celle là. Donc, attention aussi à ce collectif là. Je vois ces deux collectifs tenter d'user la course et de prendre peut être les commandes de celle-ci. Et puis évidemment à côté, un Julian Alaphilippe et un Wout Van Aert seront toujours là, évidemment, sur un tel circuit !"