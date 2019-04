Premier volet du triptyque ardennais, qui se poursuivra mercredi avec la Flèche Wallonne et dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel Gold Race (WorldTour) en est à sa 54ème édition ce dimanche dans le Limbourg néerlandais. RTBF Sport vous propose de suivre la course en direct vidéo commenté à partir de 14h45.

Hormis le lieu de départ qui a été déplacé de la Grand Place au Vrijthof de Maastricht, le parcours, long de 265,7 kilomètres, n'a pas changé. C'est toujours une succession de bosses (35), dont le fameux Cauberg à grimper à trois reprises.

Adrie van der Poel s'y était imposé en 1990 et 29 ans plus tard, les Néerlandais espèrent voir son fils faire de même. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) est un des favoris de l'épreuve, encore plus depuis mercredi et son succès à la Flèche Brabançonne.

Les autres favoris portent le maillot de Deceuninck - Quick-Step: Julian Alaphilippe et Philippe Gilbert. Le Remoucastrien vient de remporter son quatrième Monument à Paris-Roubaix, et il a enlevé quatre fois l'Amstel Gold Race (2010, 2011, 2014 et 2017). L'Auvergnat collectionne les bouquets depuis le début de saison (8 victoires dont les Strade Bianche et Milan-Sanremo), mais mercredi, il a été battu au sprint par Mathieu van der Poel à la Flèche Brabançonne.

Si van der Poel, Alaphilippe et Gilbert sont pointés comme les grands favoris, d'autres coureurs espèrent briller sur les routes néerlandaises. Vainqueur l'an dernier, le Danois Michael Valgren (Dimension Data) défendra son titre. Il aura pour équipiers le Tchèque Roman Kreuziger, vainqueur en 2013, et l'Italien Enrico Gasparotto, vainqueur en 2012 et 2016, qui l'avaient accompagné sur le podium il y a douze mois.

Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), vainqueur en 2015 et deuxième en 2017, l'Italien Alberto Bettiol (EF Education First), vainqueur du Tour des Flandres, le Slovaque Peter Sagan et l'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), le Champion du Monde espagnol Alejandro Valverde (Movistar), entre autres, devraient aussi nourrir quelques ambitions au départ.

Côté belge, on suivra Greg Van Avermaet (CCC), en quête de revanche après sa 12ème place à Roubaix, Tim Wellens (Lotto Soudal), 6ème et premier Belge l'année dernière, Dylan Teuns (Bahrain-Merida) ou encore Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).