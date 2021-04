Amstel Gold Race dames : Qui pourra rivaliser avec les Néerlandaise dans leur jardin ? (LIVE dès 11h05)

Elles sont nombreuses à convoiter la septième édition de l'Amstel Gold Race. Une course souvent indécise qui sourit très régulièrement aux Néerlandaises. Rendez-vous dès 11h05 sur Tipik, Auvio et RTBF.be/sport.



Annulée l'an dernier, la classique néerlandaise a dû se montrer inventive pour éviter le même sort une deuxième année de suite. La version 2021 de la Gold Race aura des airs de championnats du monde avec une course en circuit.



Sept boucles figurent au menu des coureuses avec trois ascensions : Geulhemmerberg (500m à 4,1% de moyenne, maximum 7%), Bemelerberg (1200m à 3,6% de moyenne, maximum 7%) et Cauberg (1100m à 5% de moyenne, maximum 12%). Aucune côte aux pourcentages "effrayants", mais l'accumulation des efforts s'annonce usant.



Si son histoire n'est pas riche, l'Amstel n'a pour l'instant jamais succombé deux fois aux avances de la même coureuse. Les Néerlandaises totalisent quatre victoires et sept podiums. Il n'y a qu'en 2003 qu'aucune oranje n'est montée sur la boîte.