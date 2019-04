Amstel 1969: L’incroyable histoire et victoire de Guido Reybrouck

Guido Reybrouck est chez Faema, l’équipe de Merckx, et voici l’étonnant récit d’une victoire conquise par hasard.

Reybrouck effectue le trajet en voiture avec son équipier Bernard Van De Kerckhove qui n’a pas du tout envie de courir et tente de le démoraliser. En route, Guido est verbalisé pour un excès de vitesse qu’il doit payer sur le champ ! Voilà une bonne excuse pour ne pas prendre le départ. Les deux hommes se pointent sur place, à Helmond, cinq minutes avant le départ, à la grande colère de Merckx.

Reybrouck traîne longtemps en queue de peloton en cherchant le meilleur moyen de justifier un abandon. Il fait froid, il s’est même mis à neiger. "Je me suis dit que si une chute se produisait devant moi, je me laisserais bien tomber", confiera-t-il plus tard...et c’est exactement ce qui se produisit. C’est alors que Guillaume Driessens, son directeur sportif, qui lui en voulait encore de l’avoir quitté pour rejoindre Merckx, vient le narguer. Piqué au vif, Guido recolle au peloton et remonte à l’avant de la course où Merckx lui demande: "Tiens, tu es encore là, toi ? Et si tu attaquais ?" L’envoyer seul en tête à 50 kilomètres de l’arrivée semblait suicidaire. Mais Guido obtempéra et s’échappa avec Huysmans qu’il devança sur la ligne d’arrivée. "C’est l’attitude méprisante de Driessens qui m’a fait gagner", dira-t-il rageusement.