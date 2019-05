Amanda Spratt fait coup double au Pays Basque

Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) a remporté la deuxième étape de l'Emakumeen Bira cycliste (Esp/WorldTour) ce jeudi au Pays basque. L'Australienne s'est imposée au terme des 110,8 km entre Aduna et Amasa devant Soraya Paladin (Alé Cipollini). Margarita Victoria Garcia (Movistar Team) complète le podium. Spratt s'empare également du maillot de leader au détriment de Jolien D'hoore, qui avait remporté la première étape mercredi.

Après la victoire au sprint de Jolien D'hoore mercredi, le peloton devait faire face à un parcours marqué de nombreuses ascensions. Après 50 km, la Polonaise Malgorzata Jasinska (Movistar) lançait la première attaque pour remporter les secondes de bonfication devant Spratt et Ane Santesteban. Une pluie d'attaque s'en suivait, les favorites s'agitaient et le peloton se réduisait. Alena Amialiusik tentait un coup mais était finalement reprise par le peloton sous l'impulsion de la formation Mitchelton-Scott. Le deuxième sprint de bonification était remporté par Annemiek van Vleuten devant Mavi Garcia et Elisa Longo Borghini.

Après ce sprint, un groupe de onze coureuses se formait: Sheyla Gutierrez, Mavi Garcia, Eider Merino (Movistar), Annemiek van Vleuten, Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Amy Pieters (Boels Dolmans), Ane Santesteban (WNT-Rotor), Soraya Paladin (Alé Cipollini), Katrine Aalerud (Virtu) et Shara Gillow (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) mais elles étaient finalement reprises pour être une trentaine de coureuses avant la dernière montée où Spratt montrait tous ses talents de puncheuse pour prendre la tête du classement général.

Spratt est la tenante du titre et a remporté le Tour Down Under plus tôt cette année.