Amador, libéré de son contrat chez Movistar, rejoint Ineos

"Qui ne serait pas heureux de signer un contrat dans une équipe comme Ineos", a commenté Andrey Amador dans le communiqué de sa nouvelle formation. "J'ai roulé toute ma carrière pour Movistar et je leur en suis très reconnaissant mais il est temps pour moi de relever un nouveau défi."

Amador rejoint ainsi Richard Carapaz, qui a lui aussi signé pour trois ans chez Ineos. L'Equatorien a remporté le Tour d'Italie l'an dernier pour Movistar.

Andrey Amador compte deux victoires professionnelles à son palmarès, la Klasika Privamera de Amorebieta (1.1) en Espagne en 2018 et une étape du Tour d'Italie en 2012. Il compte 15 Grands Tours dans les jambes (5 fois le Tour de France, 7 fois le Giro et 3 fois le Tour d'Espagne). Il a notamment terminé 4e du Tour d'Italie en 2015 et 8e l'année suivante.