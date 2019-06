Alvaro Hodeg devance Jasper Philipsen au sprint à la Flèche de Heist

Le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) a remporté la 12e édition de la Flèche de Heist cycliste (1.1) samedi sur la distance de 194 km entre Turnhout et Heist-op-den-Berg. Hodeg a devancé au sprint Jasper Philipsen (UAE Emirates) et l'Irlandais Rory Townsend. Dries De Bondt (Corendon-Circus) et Guillaume Seye (Beat Cycling) complètent le top 5.

Déjà vainqueur sur les routes du Tour de Colombie et du Tour de Norvège cette saison, Hodeg décroche la 8e victoire de sa carrière et succède au palmarès au Letton Emils Liepins, engagé sur le ZLM Tour.

Indécise jusqu'au bout, cette Flèche de Heist ne s'est pas jouée comme généralement attendu lors d'un sprint massif. Après 25 kilomètres, six coureurs (Guillaume Seye, Jordi Meeus, Jimmy Janssens, Timothy Stevens, le Néerlandais Minne Verboom et Rory Townsend) distançaient le peloton pour compter une avance maximale de 6 minutes. Deceuninck-Quick Step et Cofidis assuraient le tempo derrière pour réduire l'écart mais une réaction d'une vingtaine de coureurs se révélait nécessaire pour opérer un rapprochement ultérieur. Parmi eux, on retrouvait notamment Zdenek Stybar, Tim Declercq, Jan-Willem van Schip, Bryan Coquard, Jasper Philipsen, Oliveiro Troia, Dries De Bondt, Dries Van Gestel, Remy Mertz, Loïc Vliegen et Frederik Frison.

Quelques kilomètres plus tard Jasper Philipsen, Alvaro Hodeg et Dries De Bondt faisaient à nouveau le forcing et revenaient sur Jimmy Janssens, Rory Townsend et Guillaume Seye pour finalement disputer un sprint à six. Hodeg s'y est montré le plus véloce.