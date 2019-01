Alvarado s'impose en solo et avec panache sur la manche bruxelloise, Cant 7e

La Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) a dominé le Brussels Universities Cyclocross, 7e et avant-dernière manche du Trophée AP Assurances, dimanche. Elle a devancé Loes Sels et Lauran Verdonschot.

Alvarado, 20 ans, s'est échappée dès le premier tour du parcours dessiné entre les auditoires et les espaces verts de la VUB et de l'ULB. Elle a rapidement creusé l'écart sur ses adversaires et n'a jamais été inquiétée, s'imposant avec 43 secondes d'avance sur Sels et 59 sur Verdonschot. Elle est la septième lauréate différente en sept manches du Trophée AP Assurances cette saison.

Sanne Cant, première au général, s'est classée septième. Sa course a été compromise après une chute. La championne du monde conserve la tête du général avec 1:22 d'avance sur Sels avant la dernière manche, le 9 février à Lille.