Alpecin-Fenix fait confiance à Van Keirsbulck pour 2022 : "Je pensais que c’en était fini pour moi"

"Avant de rejoindre Alpecin-Fenix en avril dernier, je pensais que c’en était fini pour moi. Les frères Roodhooft (managers de l’équipe) ont relancé ma carrière et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Ils m’ont donné une chance et je l’ai saisie à pleines mains […] Je ne veux plus me retrouver dans cette situation et cela me donne une motivation supplémentaire pour la suite de la carrière", a fait savoir Van Keirsbulck via les canaux de communication de son équipe.

En manque de rythme au début de son aventure dans sa nouvelle équipe, Van Keirsbulck espère désormais revenir dans le coup. "J’ai retrouvé ma condition physique au fur et à mesure de la saison et je me réjouis d’avoir cette forme à l’intersaison. Cela me motive en vue du printemps. Mon but sera d’aider les leaders de l’équipe lors des classiques."

Vainqueur de 6 courses chez les professionnels dont le Grand Prix Samyn en 2017, Van Keirsbulck n’a plus levé les bras depuis 2018. Le Roularien est professionnel depuis 2010, a participé à 3 Grands Tours et porté les maillots de Quick-Step (Innergetic, Omega-Pharma, Etixx), de Wanty-Groupe Gobert et de CCC.