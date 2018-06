Alexander Kristoff gagne en Suisse, la 70e victoire de sa carrière

Le Norvégien Alexander Kristoff a remporté jeudi le GP Canton d'Argovie (Sui/1.HC). Le coureur du UEA-Team Emirates a devancé au sprint les Italiens Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec) et Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) et les Belges Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan) et Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise).

Cette 55e édition, avec six équipes du WorldTour au départ, a de nouveau été disputée sur un circuit de 19,8 km autour du village de Gippingen dans la commune de Leuggern pour un total de 185,9 km.

Quatre coureurs dont l'Américain Gregory Daniel (Trek-Segafredo) ont pris rapidement les devants. Mais sous l'impulsion des BORA-hansgrohe, Team Emirates et Katusha, le peloton a fondu sur le groupe de tête, qui s'était réduit à un trio.

Comme les années précédentes, l'épreuve s'est jouée au sprint. Sur la légère montée finale, Kristoff, 30 ans, s'est imposé avec deux vélos d'avance sur Gavazzi et Canola. Déjà vainqueur en 2015, le champion d'Europe en est à quatre victoires cette saison après la 6e étape du Tour d'Oman, la 1e du Tour d'Abou Dhabi et Eschborn-Francfort. Il a atteint jeudi la barre des 70 victoires professionnelles.