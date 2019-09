Alexander Kristoff gagne au sprint la première étape du Tour de Slovaquie

Alexander Kristoff a remporté mercredi la première étape du Tour de Slovaquie (2.1). Le Norvégien de la formation UAE Team Emirates s'est montré le plus rapide au sprint après 138,2 km de course autour de Bardejov. Il a devancé deux coureurs de Deceuncinck-Quick Step, le Danois Michael Morkov et l'Italien Elia Viviani. Un contre-la-montre est programmé dans l'après-midi.

Malgré le profil plat de cette courte étape, Kenny Molly, Erik Fetter, Florian Kierner, Rasmus Bogh Wallin, Alexandre Delletre et Anders Skaarseth ont tenté leur chance. Leur avance n'a jamais dépassé les 2:15. Skaarseth et Wallin, les deux derniers rescapés de l'échappée, ont été repris à 10 km de l'arrivée.

Kristoff, 32 ans, en a profité pour signer au sprint la 79e victoire de sa carrière, sa septième de la saison. Il débutera le chrono de 7,4 km à Bardejov avec le maillot de leader.