Alex Aranburu s'impose dans la 4e étape du Tour de Burgos

Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) a levé les bras au terme de la quatrième étape du Tour de Burgos cycliste (2.HC), vendredi à Clunia. Après 174 kilomètres de course au départ d'Atapuerca, l'Espagnol a profité du final accidenté pour devancer le Biélorusse Aleksandr Riabushenko (Team Emirates) et le Portugais Rui Costa (Team Emirates).

Deuxième de la première étape mardi, Aranburu, 23 ans, a décroché sa 3e victoire chez les pros, la seconde en 2019.

Au général, le Colombien Ivan Ramiro Sosa (Ineos), vainqueur final en 2018 et lauréat en solitaire jeudi, occupe toujours la tête. Il précède Oscar Rodriguez (Euskadi) et Antonio Pedrero (Movistar) de respectivement 17 et 24 secondes.

Samedi, la cinquième et dernière étape de cette 41e édition verra le peloton s'élancer de Santo Domingo de Silos pour rejoindre Lagunas de Neila, où l'arrivée sera jugée après 11,7 kilomètres d'ascension à 6,3% de moyenne.