Alessandro De Marchi va quitter CCC pour Israël Start-Up Nation

Alessandro De Marchi quittera CCC à la fin de la saison et a signé un contrat de deux ans avec Israël Start-Up Nation.

De Marchi, 34 ans, apportera de l'expérience à sa nouvelle équipe et roulera aux côtés de Chris Froome, Michael Woods et Dan Martin et des Belges Jenthe Biermans, Ben Hermans et Tom Van Asbroeck. L'Italien, actuellement sur les routes du Tour de France, a déjà participé à 12 grands tours et a remporté trois étapes sur la Vuelta.

"ISN nous a confronté l'équipe et moi de nombreux grands défis. Cela me donne une motivation supplémentaire", a déclaré De Marchi. "J'aime attaquer et je veux jouer ma carte lors des échappées dans les courses à étapes et les grands tours."