Alejandro Valverde sur sa dernière saison pro : "Mon corps a 41 ans, mais ma tête pense comme si je n’avais que 23 ans"

Alejandro Valverde va bientôt avoir 42 ans. Un âge où la plupart des cyclistes professionnels sont déjà à la retraite. Mais pas le coureur espagnol qui roulera une dernière saison dans le peloton avec le maillot de la Movistar.

Alors qu’il va débuter sa dernière saison en tant que cycliste professionnel, Alejandro Valverde, 42 ans en avril parle de ses objectifs : "être avec les meilleurs et partir à un bon niveau, c’est la cerise sur le gâteau."

Une cerise qui pourrait être une nouvelle victoire à Liège-Bastogne-Liège, la 5e pour le coureur ? La Doyenne des classiques se dispute cette année le 24 avril soit un jour avant les 42 ans du coureur qui compte 130 victoires. Mais avant cela, Valverde évoque pour le quotidien AS son approche pour 2022.

"Je sais que mon corps a 41 ans, mais ma tête pense comme si je n’avais que 23 ans. Physiquement, je me sens très bien et je suis motivé pour gagner d’autres courses. En ce qui concerne mon bilan, je suis fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent."

Je ressentirai peut-être un sentiment de libération et de tristesse, mais aussi de satisfaction.

Si le coureur de la Movistar ne se voyait pas arrêter pendant la pandémie de 2020 ni cette année après sa blessure à la Vuelta, Alejandro évoque la fin de sa carrière : "Je ressentirai peut-être un sentiment de libération et de tristesse, mais aussi de satisfaction. Il y a aussi l’excitation d’affronter la nouvelle phase de ma vie. Je n’arrêterai pas de sortir avec le groupe, mais il n’y aura plus la pression ni l’exigence de résultats. Je suis sous contrat jusqu’en 2023 et dans un an, je ne serai plus coureur. Je serai ambassadeur de l’équipe et certains jours, je serai dans la voiture du directeur. Nous verrons si ma vocation pour l’avenir va dans cette direction ou dans d’autres."

Avant de prendre cette direction, Valverde a un programme chargé comme il l’a confirmé. "J’ai l’intention de doubler le Giro et la Vuelta. Je vais commencer par le Challenge de Majorque, puis Valence, Murcie et l’Andalousie avant les Strade. Puis j’irai en Catalogne ou au Pays basque avec en ligne de mire les Ardennes avec la Flèche et Liège. Après le Giro, je ferai une pause, pour continuer peut-être avec le National, San Sebastian et la Vuelta."

Avec un tel programme, le champion du monde de 2018 pourrait augmenter encore un peu plus son compteur victoires.